İstanbul'da oynanan hazırlık maçında kavga çıktı
İFA Spor ve Kosova Güçspor arasında oynanan hazırlık maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
İFA Spor ve Kosova Güçspor arasında oynanan hazırlık maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
İstanbul'da oynanan İFA Spor - Kosova Güçspor U18 takımlarının hazırlık maçında kavgaya çıktı. İki takım futbolcuları karşılıklı sözlü atışma sonrası birbirine girerken saha içi karıştı. İki taraf yetkililerinin olaya müdahale etmesiyle gerginlik sona ererken, olay daha sonra kulüp yöneticilerinin araya girmesiyle tatlıya bağlandı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı