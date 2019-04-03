HÜDAPAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, İstanbul'da seçim sonuçlarına şaibe düştüğünü, bu nedenle oyların yeniden sayılması gerektiğini belirtti.

Elibüyük, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da seçim sonuçlarına şaibe düşmüştür. Bu saatten sonra mevcut sonuç tatmin edici olmayacaktır. Halkın iradesini hiçe sayan bir seçim, sonucu ne olursa olsun kazanılmış bir hak değildir. İstanbul'da oylar yeniden sayılmalı, gerekirse sayım canlı olarak yayınlanmalıdır."

Kaynak: AA