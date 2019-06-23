İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul genelinde 08.00 itibari ile başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlanıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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