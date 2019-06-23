İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (1)
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler oylarını kullanıyor.
Beşiktaş'ta sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullara geldi. Beşiktaştaki özel bir okulda görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Yemin edilmesinin ardından ise oy pusulalarına mühür vuruldu. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı
Görüntü Dökümü:
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-Görevlilerin seçim yemini etmesi
-Görevlilerin hazırlık yapması
-İlk oyların kullanılması
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA
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