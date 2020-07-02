İstanbul'da otoyolda yarışan beton mikseri sürücülerine para cezası Ümraniye-Beykoz Otoyolu'nda, trafik kurallarını ihlal ederek yarışan beton mikseri sürücüleri gözaltına alındı.

Ümraniye-Beykoz Otoyolu'nda, trafik kurallarını ihlal ederek yarışan beton mikseri sürücüleri gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlilerince yapılan çalışma sonucunda, otoyolda yarışan sürücülerin Ferhat E. ve Yunus E. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d maddesine istinaden 132'şer TL para cezası verildi.

Ayrıca sürücülere, 57/1-a maddesi kapsamında kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemekten 132'şer TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA