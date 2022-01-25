İstanbul'da otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların kaldırılması istendi - Haberler
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İstanbul'da otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların kaldırılması istendi

İstanbul'da otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların kaldırılması istendi
AA / Hasan Hüseyin Kul - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı sırasında otoyol ve D-100'e park edilen özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı sırasında otoyol ve D-100'e park edilen özel araçların sahipleri tarafından kaldırılması uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için otoyol ve D-100'de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım." ifadelerini kullandı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Son Dakika Haberleri

Ali Yerlikaya, TEM Otoyolu, İstanbul, kar, Güncel, Haber

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