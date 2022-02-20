Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
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Sultangazi, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda park halindeki 6 otomobilin farlarını çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - Sultangazi, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda park halindeki 6 otomobilin farlarını çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde aynı marka otomobillere yönelik gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, hedef aldıkları park halindeki otomobillerin yanına yaklaşan zanlıların, söktükleri farları araçlarına koyup kaçtıkları belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarından yapılan incelemede şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Sultangazi, Bayrampaşa ve Zeytinburnu'nda park halindeki 6 otomobilin farlarını çaldıkları iddia edilen Resul S. (28), Şakir Y. (18) ve yaşı küçük O.K'yi gözaltına aldı.

Hırsızlık suçlarından daha önce de kaydı bulunduğu belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Otomobillerin farlarını çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Hırsızlık, Güncel, Haberler

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