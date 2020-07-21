İstanbul'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da, otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
21.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:35
İstanbul'da, otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar ve Kağıthane'de 4 otomobilden teyp, navigasyon ve konsol hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekiplerince Esenler'de düzenlenen operasyonda, İrfan A, Vedat Ö, Enes O. ve Ramazan M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA