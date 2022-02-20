İSTANBUL'DA OTOMOBİLLERDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çağlayan ve Çeliktepe Mahallesi'nde 2021 ve 2022 yıllarında 14 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapan polis, park halindeki ticari araçlardan hırsızlık yapan şüphelilerin peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyerek suçluların kullandığı araçların plakasını belirleyen ekipler, kısa sürede hırsızların kimliklerini tespit etti. Farklı ilçelerde de 12 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıkan S.Y. ve B.Y isimli kişiler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişilerin yapılan sorgulamasında; S.Y.'nin bir adet yaralama suçundan, B.Y.'nin ise hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu ortaya çıktı. Emniyette sorguları süren 2 kişinin, işlemlerin ardından adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel