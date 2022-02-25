İstanbul'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İnönü Caddesi'ndeki büfeden ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan ve ağır yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü kazanın ardından polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza anı, güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.