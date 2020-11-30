İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada
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İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada

30.11.2020 09:52 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:58

İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada Zeytinburnu'nda kapüşonlu ve şapkalı iki hırsız camını kırdıkları otomobilin ses sistemini çaldı Zeytinburnu'nda cerrahi maske takan kapüşonlu ve şapkalı iki hırsız, sabah saatlerinde park halindeki otomobilin...

İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada

Zeytinburnu'nda kapüşonlu ve şapkalı iki hırsız camını kırdıkları otomobilin ses sistemini çaldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda cerrahi maske takan kapüşonlu ve şapkalı iki hırsız, sabah saatlerinde park halindeki otomobilin camlarını kırarak içerisinden 10 bin lira değerindeki ses sistemini çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis hırsızların peşine düştü.

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Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde evine gelen Barış Eliçabuk, 07 SG 051 plakalı otomobilini evinin önüne park etti. Aracını kilitleyerek eve çıkan Eliçabuk ardından evine girdi.

Camlarını kırıp ses sistemini çaldılar

Sabah karşı otomobille sokağa gelen cerrahi maske takan kapüşonlu ve şapkalı iki hırsız, park halindeki otomobilin yanına geldi. Aracın camını kıran şahıslar dakikalarca uğraştıktan sonra 10 bin lira değerindeki 4 adet amfi, 6 adet hoparlör ve iki adet bastan oluşan ses sistemini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis hırsızların peşinde

Aracın soyulmasının ardından sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan Eliçabuk, aracını o halde görünce şoke oldu. Durumu polis ekiplerine bildiren Eliçabuk, güvenlik kamera görüntülerini inceleyince aracının soyulduğu anladı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, çalışmalarının ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada
İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada
İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada
İstanbul'da Otomobilin Camlarını Kırıp Ses Sistemini Çalan Hırsızlar Kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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