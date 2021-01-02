İstanbul'da otomobil farlarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da çok sayıda lüks otomobilin farlarını sökerek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ayda Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de park halindeki 11 lüks otomobilin farlarının çalınması, 4 açıktan hırsızlık ve 1 mala zarar verme olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, 28 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Hamza M., Mahmut A., Emin B. ve Mustafa B'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan Mustafa B'nin oto tamirhanesinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda araç farı ile çeşitli parçalar ve aksesuarlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 56 kaydı olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, Mustafa B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir