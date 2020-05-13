İstanbul'da otomobil durağa daldı: 1'i ağır 3 yaralı İstanbul'da otomobil durağa daldı: 1'i ağır 3 yaralı Durağın tuzla buz olduğu kazada faciadan dönüldü İstinye'de henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı.

İstanbul'da otomobil durağa daldı: 1'i ağır 3 yaralı

Durağın tuzla buz olduğu kazada faciadan dönüldü

İSTANBUL - İstinye'de henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kaza anından durakta bekleyen kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sarıyer İstinye Katar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maslak'tan Emirgan istikametine 34 ZA 0084 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Remzi Şenkeman (23), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, cadde üzerimdeki "Borsa" otobüs durağına daldı. Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen aracın içerisindeki sürücü Şenkeman ağır, Hasan Karaca ve ismi henüz öğrenilmeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Durak tuzla buz oldu faciadan dönüldü

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Durağın tuzla buz olduğu kazada durakta kimsenin olmaması sonucu ise faciadan dönüldü. Öte yandan kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bir süre çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından tutanak tutan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA