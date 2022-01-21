İstanbul'da otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 30 kişi yakalandı

Satın aldıkları araçların çalındığını bildirerek kaskodan parasını alan ve bu otomobillerin motor ve şasi numaralarını yurt dışından gelen araçlara entegre ederek dolandırıcılık yapan 30 zanlı gözaltına alındı.