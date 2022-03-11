İSTANBUL'DA OTOGARLARDA SEFERLER DURDURULDU

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerim. Bir sonraki duyuruya kadar İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a otomobil almaya gelen Burak Özkan ise "Kırıkkale'den geliyoruz. Araç almaya geldim. Yollar çok kötüydü, karlı ve fırtına vardı. Şu an Tekirdağ'a gidecektik fakat burada mahsur kaldık, gidemeyeceğiz sanırım. Şu an araç kiralamak için uğraşıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel