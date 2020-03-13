İstanbul'da otogarda tatil yoğunluğu
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İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

İstanbul'da otogarda tatil yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler otogarlarda yoğunluk oluşturdu.

13.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:55
İstanbul'da otogarda tatil yoğunluğu

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler otogarlarda yoğunluk oluşturdu. İstanbul'da yoğunluk nedeniyle öğrenciler bilet bulmakta zorlanırken, firmalar ek seferler koydu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın okulların tatil edildiğini açıklamasının ardından dün seyahat firmalarında hareketlilik başladı. Yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bugün de devam etti. Birçok öğrenci tatil kararın ardından ailelerinin yanına dönmek için bilet aldı. Gelen taleplerin fazla olması nedeniyle seyahat firmalarının internet sitelerinde yavaşlamalar meydana gelirken, öğrenciler bilet bulmakta güçlük çekti. Otobüs firmaları seferleri aksamadan devam ettirmek için ek seferler koydu. Biletlerini alan öğrenciler memleketlerine gitmek için yola çıktı.

"YOĞUNLUĞUN BÜYÜK KISMINI ÖĞRENCİLER OLUŞTURUYOR"

Firma yetkililerinden Ahmet Esen, gelen talebe cevap vermek için büyük çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Dün akşamdan bu yana gelen açıklamanın ardından büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. Normal seferlerimiz dolu, ek seferler konuldu. Doluluk yüzde 70, 80 gibi ama bu her geçen gün artıyor. Yoğunluk yüzde 80, 90 öğrenci. Bu sadece İstanbul için geçerli değil, öğrencilerin yoğun olduğu her şehirde yoğunluğu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOĞRU BİR KARAR"

Edirne'den memleketi İzmit'e dönen Sedef Yıldırım adlı öğrenci, kararın yerinde olduğunu belirterek, "Öğrenci olarak sevindik bu karara ama çok kalabalık olduğunu düşünüyorum. Ben Edirne'den geliyorum buraya, inanılmaz bir sıra vardı. Virüs varsa da daha çok yayılabileceğini düşünüyorum. İnsanlar şehir dışına çıkmasalardı daha etkili bir tatil olabilirdi" dedi.

Öğrencilerden Sezgin Doğan ise, "Üç haftalık tatil bir açıdan iyi, bir açıdan kötü oldu. Sınavlara 4 gün kala tatil verilmesi hoş olmadı. Sınavlarımıza çalıştık ama virüsün ilerlemesi açısından iyi" şeklinde konuştu.

Otogarlarda yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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