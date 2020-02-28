İSTANBUL'DA OTOGARDA GÖÇMEN YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL'DA OTOGARDA GÖÇMEN YOĞUNLUĞU

TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye'de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

28.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:16
İSTANBUL'DA OTOGARDA GÖÇMEN YOĞUNLUĞU
TÜRKİYE'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, 'de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler 'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.. otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan'a gideceklerini belirtti. Al Abbah gideceği yönü ise, "Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya" diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne'den Avrupa'ya gideceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- İstanbul

Kaynak: DHA

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