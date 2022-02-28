İstanbul'da otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı - Haberler

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İstanbul'da otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı

AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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İstanbul'da otobüsün çarptığı anne ve kızı yaralandı

Başakşehir'de otobüsün çarpması sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir'de otobüsün çarpması sonucu yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Tuncay T. idaresindeki 34 BTL 467 plakalı Havaist otobüsü, Metrokent durağına yolcu indirmek için yanaşırken anne ve kızına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İstanbul Havalimanı, Başakşehir, Güncel, Haberler

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