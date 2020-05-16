İstanbul'da otobüsler berberler ve AVM'lerde denetleme yapıldı
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İstanbul'da otobüsler berberler ve AVM'lerde denetleme yapıldı

İstanbul'da otobüsler berberler ve AVM'lerde denetleme yapıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün yapılan denetlemelerde 2 bin 436 berber, kuaför, işletme,17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracının denetlendiğini duyurdu.

İstanbul'da otobüsler berberler ve AVM'lerde denetleme yapıldı
16.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:32

İstanbul'da otobüsler berberler ve AVM'lerde denetleme yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da dün yapılan denetlemelerde 2 bin 436 berber, kuaför, işletme,17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracının denetlendiğini duyurdu.

Yeni tip korona virüsün ile mücadele kapsamında dün 81 ilde olduğu gibi İstanbul'da da ortak denetlemelerde bulunuldu. Denetlemeler kapsamında Vali Yelikaya, 2 bin 436 berber, kuaför işletme, 17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı denetlendiğini duyurdu. Denetlemelerde vatandaşların genel olarak maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.

İstanbul'da otobüsler berberler ve AVM'lerde denetleme yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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