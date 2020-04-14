İstanbul'da otobüs ve minibüslere korona virüs denetimi
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İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da otobüs ve minibüslere korona virüs denetimi

İstanbul'da otobüs ve minibüslere korona virüs denetimi İstanbul'da yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla toplu taşıtlarda alınan tedbirlere yönelik trafik ekipleri otobüs ve minibüslere denetlemelerde bulundu.

14.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:25
İstanbul'da otobüs ve minibüslere korona virüs denetimi

İstanbul'da otobüs ve minibüslere korona virüs denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla toplu taşıtlarda alınan tedbirlere yönelik trafik ekipleri otobüs ve minibüslere denetlemelerde bulundu.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs salgınının önüne geçmek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Toplu taşıtlarda kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma kuralı getirilirken, maske kullanımı da zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda trafik ekipleri otobüs ve minibüslere denetim gerçekleştirerek, şoförlere alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Yolculara ise sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulunulurken, maske kullanımına dikkat çekildi.

İstanbul'da otobüs ve minibüslere korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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