İstanbul'da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada
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İstanbul'da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ataşehir'de otomobille gelen kapüşonlu bir şahıs, iş yerinde temizlik yapan husumetlisi oto yıkamacıya kurşun yağdırdı.

Ataşehir'de otomobille gelen kapüşonlu bir şahıs, iş yerinde temizlik yapan husumetlisi oto yıkamacıya kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, olaydan sonra saldırgan şahıs otomobile binerek kaçtı. Yaralı adam ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kimliği belirsiz kapüşonlu bir şahıs, otomobille sokak üzerindeki oto yıkama dükkanının önüne geldi. Yürüyerek iş yerine giren şahıs, o esnada içeride araç temizleyen oto yıkamacıya tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırının ardından şahıs koşarak kaçarken, oto yıkamacı ise bacaklarından yaralandı.

HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırganın geldiği otomobile binerek kaçtığı dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu bir şahıs araçtan inerek iş yerine yürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ardından kaçarak uzaklaşıyor. Saldırının ardından bacaklarından yaralanan adam ise iş yerinde bir süre sekerek yürüdü.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada
İstanbul'da oto yıkamacıya gelip kurşun yağdırdı: Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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