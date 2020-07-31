İSTANBUL'DA OTO-YIKAMACILARDA KAÇAK KESİMLER
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İSTANBUL'DA OTO-YIKAMACILARDA KAÇAK KESİMLER

Koronavirüs gölgesinde geçen kurban bayramında, kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun olarak yapılması gerektiği uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar ikazları dikkate almayarak kaçak kesim yaptı.

31.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 31.07.2020 11:16

Koronavirüs gölgesinde geçen kurban bayramında, kurban satış ve kesiminin belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun olarak yapılması gerektiği uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar ikazları dikkate almayarak kaçak kesim yaptı. Vatandaşların ayrıca, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması ve maske takmaması da dikkat çekti.

Bu yıl kurban bayramı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs gölgesinde geçiriliyor. Salgın nedeniyle kurban satış yerleri ve kesimhaneler koronavirüs önlemleriyle hazırlandı. Alanlar dezenfekte edilirken, kesim için randevu sistemi uygulandı. İstanbul'daki belediyelerin ilgili birimleri, toplum sağlığını ilgilendiren tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını, sık sık gerçekleştirilen denetimlerle kontrol etti.

Pandemi süreci ve denetimler sayesinde kurban bayramlarında alışıla gelmiş, cadde, sokak ya da bahçe gibi açık alanlarda kurban satışı ve kesimi görüntüleri geçmiş yıllara nazaran azaldı. Vatandaşların birçoğunun yapılan uyarıları dikkate alması da bu görüntülerin azalmasında etkili oldu.

İstanbul'da bu kurban bayramında, açık alanlarda kesim yapanların sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, kaçak kesim yapanların yeni adresi oto-yıkamacılar oldu. Birçok yerde kurban satış ve kesimi kurallara uygun olarak yapılırken, bazı vatandaşlar uyarılara ve koronavirüse rağmen kurbanlarını, hijyenik ortama sahip olmayan oto-yıkamacılarda kestirdi.

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda, bir satıcı, kurbanlıkları yol kenarında sergilerken, kesimi de hiçbir tedbirin uygulanmadığı boş bir arazi ve yol kenarındaki oto-yıkamacının bahçesinde gerçekleştirdi. Kaçak satış ve kesimi tespit eden zabıta ekipleri, satıcı hakkında tutanak tuttu.

Kağıthane'de de bazı vatandaşlar oto-yıkamacıda kurban kesimi yaptırırken, bir kasabın sokak ortasında, bir pikabın kasasında kurbanlık etleri doğradığı görüldü.

Kurban satış ve kesimi sırasında, vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında uyulması gerekilen sosyal mesafe ve maske takma kurallarını hiçe sayması da dikkat çekti.

İSTANBUL'DA OTO-YIKAMACILARDA KAÇAK KESİMLER

Kaynak: DHA

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