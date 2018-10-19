İstanbul'da Oto Hırsızlığına Yönelik Operasyon

İstanbul'da çaldıkları araçları Gaziantep'e götürerek parçalara ayırıp sattıkları öne sürülen 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Eylül'de Başakşehir'de operasyon düzenleyen polis ekipleri, çalıntı bir otomobille dolaşan İ.S'yi gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.S'nin ilişkilerini inceleyen polis ekipleri, İstanbul'dan çalınan otomobillerin Gaziantep'e götürülerek parçalara ayrılıp satıldığını belirledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir tırı takibe aldı. Gaziantep'te bir tamirhanenin önünde park eden tırdan indirilen araçlar, içeri alındı.

Tamirhaneye operasyon düzenleyen polis, içeride bulunan M.E (30), B. A (58) ve Ş. K'yi (29) gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada 17 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin özellikle çaldıkları son model otomobillerin bazı parçalarını sökerek hasarlı otomobil gibi gösterdikleri tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra otomobilleri tıra yükleyerek Gaziantep'e kadar götürüp burada parçalara ayırarak sattığı öğrenildi.

İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.