İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı
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İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

22.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:14
İstanbul'da oto hırsızlığı operasyonu: 6 zanlı gözaltına alındı

'da çalıntı lüks araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto ekipleri, bir şebekenin ağır hasarlı lüks araçların şasi numaralarını çaldıkları benzer marka ve modeldeki araçların şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdüğünü belirledi.

Soruşturma kapsamında, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

Şebekenin mevcut yöntemle sattığı belirlenen 22 lüks araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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