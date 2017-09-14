İstanbul'da Oto Hırsızlığı Operasyonu

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çaldığı otomobillerin aynı marka ve modeldeki benzerlerinin plakalarını da çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 29 Temmuz'da Beylikdüzü'nde Eser Y. evinin önüne park ettiği otomobilinin plakasının çalınması üzerine polise şikayette bulundu.



Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, 24 Ağustos'ta Esenyurt'ta Eser Y'ye ait çalınan plakanın takılı olduğu otomobili seyir halindeyken fark edip durdurdu.



Otomobil sürücüsü Mahmut K. gözaltına alınırken, şüphelinin kullandığı aracın Kadir M'ye ait olduğu ve 28 Temmuz'da Beylikdüzü'nden çalındığı tespit edildi.



Emniyetteki işlemleri sırasında şüpheli Mahmut K'nın daha öncede Küçükçekmece'den otomobil çaldığı, Başakşehir'den de aynı marka ve modeldeki benzerinin plakasını çaldığı tespit edildi.



Aramada çalıntı 2 otomobille 2 plaka ele geçirilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.