İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı
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İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te bir otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı.

İstanbul'da otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı
14.06.2020 06:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 06:58

İstanbul Fatih'te bir otelin üçüncü katından düşen kişi yaralandı.

İskenderpaşa Mahallesi bulunan otelde konaklayan ismi öğrenilemeyen bir kişi üçüncü kattan henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kişi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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