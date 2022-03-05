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İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi

AA, Cihan Demirci - Güncel
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İstanbul'da otelin balkonundan düşmesi sonucu ölen kadın Edirne'de defnedildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelin 7. katında balkondan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir otelin 7. katında balkondan düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi memleketi Edirne'de toprağa verildi.

Eski Cami'de E.C. (41) için cenaze töreni düzenlendi. Törene E.C'nin oğlu, kızı ve akrabaları katıldı.

E.C'nin cenazesi öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Buçuktepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokağı'ndaki bir otelin 7. katından 3 Mart'ta zemine düşen E.C, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A'nın sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Beşiktaş, İstanbul, Edirne, Cami, Güncel, Haberler

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