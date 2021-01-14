İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
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İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

14.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:07
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

İSTANBUL Bayrampaşa'da kaldığı otel odasında 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Cemil V. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ferdane Kurt (43), memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

İSTANBUL Bayrampaşa'da kaldığı otel odasında 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde Cemil V. (38) tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ferdane Kurt (43), memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki oğlu ile kalan Ferdane Kurt, iddiaya göre, aynı otelde kalan Cemil V. tarafından henüz bilinmeyen nedenle çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Ferdane Kurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Malatya'ya gönderildi. Kurt'un cenazesi, Doğanşehir ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı.


İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi
İstanbul'da otelde boğularak öldürülen kadın toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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