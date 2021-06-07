İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
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İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADEMELİ normalleşme sürecinde, İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı.

KADEMELİ normalleşme sürecinde, İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı.

Koronavinüs salgını tedbirleri kapsamında, yüz yüze eğitime ara vererek derslerini internet üzerinden yapan ortaokul ve lise öğrencileri uzun bir aranın ardından yeniden okullarına giderek, ders başı yaptı. Bahçelievler Yenibosna Fatih Ortaokulu öğrencileri, isteğe bağlı katılımla haftada 2 gün olacak olan eğitimin ilk gününde, öğretmen ve arkadaşlarıyla buluştu. Okul bahçesine gelen öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak, sıraya girdi. Öğretmenlerinin mesafe kontrolünü sağlamasının ardından tören yapıldı. İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler sırayla sınıflarına girdi.

Öğrenci Simay Hatice Dereli, 'Mutluyuz, online eğitimden sonra yüz yüze eğitimin daha iyi geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlarımızla buluştuk, heyecanlıyım. Online eğitim süreci de güzel geçti benim içinö dedi.

Öğrenci Kaan Tuna da okula geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok heyecanlıyım. Ama maske takınca çok daralıyorum. Okul yine de çok güzel. Canlı dersten birşey anlamıyorum. Okulu çok özledim, arkadaşlarımla buluştuğum için mutluyum" diye konuştu.

Açılış törenine Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı da katıldı.

İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
İSTANBUL'DA ORTAOKUL VE LİSELER YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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