Son dakika haber... Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı

Son dakika gündem haberi... Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.

Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.

Tüm ilkokullar ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise haftanın 5 günü tam zamanlı yüz yüze eğitim 1 Haziran itibarıyla başlatılmıştı.

Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitime, haftada 2 gün olacak şekilde bugün geçildi.

Öğrenciler, okul bahçesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde toplandı. İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ilk ders zili çaldı, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde, sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.

Telafi eğitimi 2 Temmuz'a kadar sürecek

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak.

Eğitimler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda sürdürülecek. Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı katılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu