İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor
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İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor

İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Çekmeköy ilçe sınırları içerisinde kalan Taşlıtepe Devlet Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanda, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yunus timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arama tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.

Denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de katıldı.

Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.

İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor
İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor
İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor
İstanbul'da ormanlık alanlarda polisin denetimleri aralıksız devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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