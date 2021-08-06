İstanbul'da ormanlık alanlarda denetimler aralıksız devam ediyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarını göz önüne alarak İstanbul'da ormanlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarını sürdüren polis, Maltepe ilçe sınırları içerisinde ormanlık alanlarda denetim yaptı.
Ormanda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, yunus timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler arama, tarama ve güvenlik kontrolü icra etti.
Drone destekli denetime arama kurtarma ve iz takip köpekleri de katıldı.
Yürütülen çalışmalarda ani müdahale için TOMA hazır bekletildi.
Ormanlar 7 gün 24 saat sivil polisler tarafından da denetlenirken, çalışmalar yaz boyu sürecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz