İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı
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İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı

İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül Perşembe gününe kadar uzatıldığı açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte ormanlık alanlara giriş yasağının 30 Eylül Perşembe gününe kadar uzatıldığı açıkladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma, yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
İstanbul Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasağının 30 Eylül'e...
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: İstanbul'da ormanlara giriş yasağının süresi 30 Eylül'e kadar uzatıldı
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