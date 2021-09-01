İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı
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İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, ormanlara girme yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, milli servet olan ormanların korunması için bazı kararlar alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca ilimiz sınırları dahilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."

Açıklamada, Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde ormanlara girişin 30 Eylül'e kadar uzatıldığı belirtilerek, "İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaktır. Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında piknik yapmak serbest ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. kullanmak yasaktır." denildi.

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e kadar uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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