İstanbul'da ormanda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Sultanbeyli'de ormanlık alanda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
22.05.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:05
Sultanbeyli'de ormanlık alanda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi Mahallesi'nde ormanlık alanda uyuştucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler B.B. ile A.İ. gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Satışı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli B.B'nin evinde yapılan aramalarda da metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklanırken, A.İ. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA