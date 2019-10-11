11.10.2019 23:36

İstanbul'da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK şüphelisi gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Küçükçekmece ve Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalışan PKK bağlantılı 3 kişi ile örgüt üyeliğinden yakalanama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 6 kişinin yakalandığı operasyonda, 3 şüphelinin ormanları örgüt talimatı ile yaktıkları öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesinde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alanda ve Ümraniye'de bir ormanın yakılmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi tespit eden terör polisi, bu sabah karşı 2 ayrı ilçede arka arkaya operasyon düzenledi. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen baskında, PKK üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı operasyon kapsamında PKK üyeliğinden yakalama kararı bulunan 4 şüpheli için 3 ilçede düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA