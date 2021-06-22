İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
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İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, Bağcılar merkezli Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde örgütlü uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen 42 şüphelinin yakalanmasına yönelik 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonlarda özel harekat polisleri de görev alırken polis helikopterleri de operasyona havadan destek verdi. Baskın düzenlenen adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bulunan bir ev oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon
İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da örgütlü uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon - Haberler
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