İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon
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İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

14.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:02
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler yakalanırken söz konusu adreslerde de arama yapıldı.

Kaynak: AA
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