İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul merkezli 2 ilde, haklarında gözaltı kararı bulunan organize suç örgütü üyesi 11 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 2 ilde, haklarında gözaltı kararı bulunan organize suç örgütü üyesi 11 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Suç örgütüne üye çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir'de faaliyet gösteren ve "tefecilik", "nitelikli yağma", "silahlı tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, söz konusu soruşturma bünyesinde haklarında gözaltı kararı bulunan 11 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 2 ilde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında, zanlıların çoğunun yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı