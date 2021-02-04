İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı

04.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:25
İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa başta olmak üzere kentte silahla iş yeri baskını, kasten yaralama, tehdit, tefecilik suçlarını gerçekleştiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 28 Ocak'ta eş zamanlı düzenlediği baskında suç örgütü liderleri oldukları öne sürülen K.Ç. ve G.Ç'nin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin araç, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör ile 29 fişeği, 5 tabanca, 100 tabanca fişeği, 11 gram uyuşturucu madde, 20 senet ve 40 bin lira ele geçirildi.

Polisin eylemlere ilişkin paylaştığı görüntüde, şüphelilerin bir iş yerini bastığı, başka bir iş yerinde tehdit ettikleri kişiyi vurduğu ve meskun mahalde havaya ateş açtığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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