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İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu

İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda, 15 kişi gözaltına alındı.

??????? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu yakasında çok sayıda suça karıştığı belirlenen organize suç örgütüne bağlı üyelerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramaların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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