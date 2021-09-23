Organize suç örgütü operasyonu
İstanbul'da düzenlenen eş zanlı operasyonda, aralarında husumet bulunan farklı suç örgütlerinin üyelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen eş zanlı operasyonda, aralarında husumet bulunan farklı suç örgütlerinin üyelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını yurt dışında firari olan V.R.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi 4 kişinin, aralarında husumet bulunan gruplara silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Çekmeköy ve Kağıthane'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 286 mermi ve 120 gram kokain ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.