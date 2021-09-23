Organize suç örgütü operasyonu - Haberler
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Organize suç örgütü operasyonu

AA - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen eş zanlı operasyonda, aralarında husumet bulunan farklı suç örgütlerinin üyelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen eş zanlı operasyonda, aralarında husumet bulunan farklı suç örgütlerinin üyelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını yurt dışında firari olan V.R.'nin yaptığı organize suç örgütü üyesi 4 kişinin, aralarında husumet bulunan gruplara silahlı saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Çekmeköy ve Kağıthane'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 286 mermi ve 120 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Organize suç örgütü operasyonu

Organize suç örgütü operasyonu

Organize suç örgütü operasyonu

Organize suç örgütü operasyonu
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