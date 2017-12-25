İstanbul'da Organize Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da bazı iş yerlerinde baskı ve zor kullanarak tombala oynattığı öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da liderliğini L.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, çok sayıda iş yerinde baskı ve zor kullanarak tombala kumarı oynattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, suç örgütü ile hareket eden aralarında polis memurununda bulunduğu 17 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.