Son dakika haber... Organ ticareti operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

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Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını bildiren 6 yabancının çelişkili beyanlarda bulunması ve 1 kişinin de sosyal medyada böbreğini satacağına ilişkin paylaşım yapması üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, bir Türk, bir İsrailli, bir Filistinli, bir Ürdünlü, bir Suriyeli, bir Iraklı ve bir Faslı gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 8 bin dolar, 11 kaşe, 51 pul ve 1 numaratör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü adli adli kontrol şartıyla 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı