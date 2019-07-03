İstanbul'da organ ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Organını satmaya çalışan Suriye uyruklu bir kişi ile İsrail'den Türkiye'ye organ nakli için gelen bir İsrailli'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta özel bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1'i İsrailli 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerce sosyal medya üzerinden organ ticareti yapıldığı iddiasıyla çalışma başlattı. Organını 10 bin dolara satmak isteyen Suriyeli bir kişi ile bu organın alıcısı olduğu ileri sürülen İsrail uyruklu bir şüpheliyi yakın takibe alan emniyet güçleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenledi.

Hastaneye yapılan baskında, böbrek alıcısı olduğu saptanan İsrail uyruklu Nimer H.(50), böbreğini İsrailli alıcıya satmak isteyen Suriye uyruklu Ahmed Z.(32), organ ticareti yapan organizatör ve tercüman Yusuf E.ile ameliyatı gerçekleştirmeyi tasarlayan doktor Hayri G.yakalandı. Dört şüpheliden İsrail uyruklu Nimer H. sınırdışı edilmek üzere emniyete götürülürken, tercüman Yusuf E. ise savcılık talimatı serbest bırakıldı. Böbreğini satışa çıkaran Suriye uyruklu Ahmed Z. ile ameliyatı gerçekleştirecek olan doktor Hayri G. ise tutuklandı.

Kaynak: İHA