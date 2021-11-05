İstanbul'da Ordu Tanıtım Günleri başladı

İSTANBUL (İHA) - Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Ordu Tanıtım Günleri'nin 10'uncusu düzenlendi. Düzenlenen açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'de katıldı. Etkinlikte Ordu'nun yöresel ürünleri tanıtıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Ordu Tanıtım Günü açılışı gerçekleştirildi. Renkli anlara sahne olan etkinliğin açılış kurdelesini AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından program bando takımının gösterisiyle devam etti. Öte yandan 4 gün boyunca devam edecek Ordu Tanıtım Günü etkinliği plaket takdiminin ardından bugün ki programı sona erdi.

"Bende siyasi hayatım boyunca bu toplantıları hiç kaçırmamaya özen göstermiş birisiyim"

Ordu Dernekler Federasyonu'na bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür eden Kurtulmuş, "Öncelikle bu etkinliği düzenleyen etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten Ordu Dernekler Federasyonu samimiyetle gayretle her yıl böylesi güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyor. Bende siyasi hayatım boyunca bu toplantıları hiç kaçırmamaya özen göstermiş birisiyim. Burada bugün gerçekten çok güzel bir hava var. Birlik beraberlik kardeşlik içerisinde güzel bir etkinliğin başlangıcını yapıyoruz. Ben buraya katılan bütün kuruluşlarımıza bütün Belediyelerimize ve buraya güç veren siz değerli katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Federasyonumuza özellikle teşekkür ediyorum"

Ordu'yu İstanbul'la buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'de Federasyona teşekkürlerini iletti. Güler, "Hep azdan bahsettik. Ben özellikle şunu ifade edeyim. Azdan sevgi potasında eritilirse çok olur. Bereketli olur. Onun için sevgi dilini kullanarak kucaklayıcı bir bütün içinde Ordu'muzu İstanbul'la hasretle bir arada bulunmanın birlikteliğini gerçekleştirdiğimiz için hepinizi ayrıca saygıyla selamlıyorum. Federasyonumuza özellikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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