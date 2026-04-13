İstanbul'da ördeklerin güvenli geçişi için trafik durduruldu

İstanbul'da bir ördek ailesinin karşıdan karşıya geçmesi için duyarlı bir sürücü akan trafiği durdurdu. O anlar trafikteki başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İstanbul Sancaktepe'de çekilen görüntülerde bir vatandaş, ördek ailesinin güvenli şekilde geçiş yapabilmesi için trafikte kısa süreli bir bekleyiş sağladı. Akan trafiği el hareketleriyle durduran sürücü, karşıya geçmekte zorlanan anne ördek ve yavrularına geçiş önceliği sağladı. Ördek ailesinin güvenli şekilde karşıya ulaşmasının ardından sürücü de onları takip ederek güvenli alana geçtiklerinden emin oldu. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Canım ördekler umarım ailenizle mutlusunuzdur"

İstanbul'da trafikte o anları görüntüleyen sürücü Şeyma Doğan, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti: "Denk geldiğim böyle anlar beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. İnsanın insan olduğunu hatırlatan bu tür anlar çok değerli. Güneş üzerine doğduğu her şeyi aydınlatır, iyilik ise girdiği her kalbi. Canım ördekler, umarım ailenizle mutlusunuzdur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak

Trump beklediği desteği buldu: Diğer ülkeler de katılacak
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti belli oldu
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Dünyada 2 tane var! Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu

Turizm şehrimize demirledi, gören küçük dilini yuttu
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı

40 günlük savaşın maliyeti belli oldu
'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı