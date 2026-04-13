İstanbul'da ördeklerin güvenli geçişi için trafik durduruldu

İstanbul'da bir ördek ailesinin karşıdan karşıya geçmesi için duyarlı bir sürücü akan trafiği durdurdu. O anlar trafikteki başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

İstanbul Sancaktepe'de çekilen görüntülerde bir vatandaş, ördek ailesinin güvenli şekilde geçiş yapabilmesi için trafikte kısa süreli bir bekleyiş sağladı. Akan trafiği el hareketleriyle durduran sürücü, karşıya geçmekte zorlanan anne ördek ve yavrularına geçiş önceliği sağladı. Ördek ailesinin güvenli şekilde karşıya ulaşmasının ardından sürücü de onları takip ederek güvenli alana geçtiklerinden emin oldu. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Canım ördekler umarım ailenizle mutlusunuzdur"

İstanbul'da trafikte o anları görüntüleyen sürücü Şeyma Doğan, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti: "Denk geldiğim böyle anlar beni çok mutlu ediyor ve duygulandırıyor. İnsanın insan olduğunu hatırlatan bu tür anlar çok değerli. Güneş üzerine doğduğu her şeyi aydınlatır, iyilik ise girdiği her kalbi. Canım ördekler, umarım ailenizle mutlusunuzdur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
