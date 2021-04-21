Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 4 ayrı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede 4 ayrı operasyon düzenlendi. 09 Mart ile 20 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, toplam 78 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 40 bin 355 lira nakit para, ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 09 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında Bağcılar, Şişli, Esenyurt ve Zeytinburnu'nda 4 ayrı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, 7 kilo 700 gram kokain, 33 kilogram skunk, 5 kilogram eroin, 30 kilogram metamfetamin, 2 kilo 400 gram esrar olmak üzere toplamda 78 kilo 100 gram uyuşturucu madde, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 355 lira ve 100 dolar para ele geçirildi. Adreslerde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol hükümleriyle serbest kalırken, 7'şüphelinin tutuklandığı öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü
11 kişinin rehin alındığı Arnavutköy'de silahlı çatışma! 1 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Esra Erol Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA OPERASYONLARDA 78 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:31:01. #1.16#

title