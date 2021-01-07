İSTANBUL'DA OPERASYON; KALEM SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
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İSTANBUL'DA OPERASYON; KALEM SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

07.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:55
İSTANBUL'DA OPERASYON; KALEM SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul'da yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında suikast silahı olarak tabir edilen kalem tabancalar ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul'da yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında suikast silahı olarak tabir edilen kalem tabancalar ve çok sayıda silah ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 1 Ocak ve 6 Ocak tarihleri arasında Başakşehir, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda suikast silahı olarak bilinen 5 adet kalem tabanca,  36 adet ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 35 adet şarjör,53 adet fişek,180 adet tabanca namlusu, sürgü tabanca gövdeleri ele geçirildi. Adreslerden birinin silah atölyesi olarak illegal şekilde faaliyet gösterdiği belirlenirken, iş yeri mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken bir kişi  "Silah İmalatı" ve "Silah Ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 5 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü--------------Operasyondan polis kamerası görüntüleri

Sergilenen silahlardan görüntü


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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